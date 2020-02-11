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Конь покусал и придавил трехлетнюю малышку в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Леонид Леонидов, Sibnet.ru

Трехлетняя девочка осталась в загоне для лошадей, когда за ней пришла мать, то увидела, что конь покусал малышку и придавил ее, сообщило регионального СУ СК России.

По предварительным данным, трехлетняя девочка с пятилетней сестрой зашли в загон для лошадей, расположенный возле дома, где они живут с родителями и тремя маленькими братьями и сестрами. Мать в это время занесла младших детей в дом.

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В загоне агрессивный конь укусил девочку и наступил на нее. Отец сразу же увез дочь в районную больницу, где врачи осмотрели ее. С подозрением на перелом ребра малышку направили в Томск.

Медики также дали заключение, что нет оснований полагать, что в отношении ребенка были совершены какие-либо насильственные действия, в том числе сексуального характера. 

Следователи опрашивают родителей девочки, а также соседей и работников органов опеки и попечения, со слов которых семья характеризуется положительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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