Вышел тизер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

Тизер трейлера фильма «Чернобыль: Бездна», снятый Данилой Козловским появился в Сети, видео опубликовано на YouTube студии Central Partnership.

Фильм расскажет о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и людях, которые предотвратили катастрофу.

Данила Козловский сыграл в «Чернобыле» главную роль — пожарного Алексея, он же выступил в качестве режиссера картины. Также в фильме снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и другие. «Чернобыль: Бездна» выйдет в прокат 8 октября.