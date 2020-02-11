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Вышел тизер фильма «Чернобыль: Бездна» с Козловским

Источник:
Sibnet.ru
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Тизер трейлера фильма «Чернобыль: Бездна», снятый Данилой Козловским появился в Сети, видео опубликовано на YouTube студии Central Partnership.

Фильм расскажет о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и людях, которые предотвратили катастрофу.

Данила Козловский сыграл в «Чернобыле» главную роль — пожарного Алексея, он же выступил в качестве режиссера картины. Также в фильме снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Равшана Куркова и другие. «Чернобыль: Бездна» выйдет в прокат 8 октября.


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