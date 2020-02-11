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Hyundai показал обновленный Solaris

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Hyundai представила официальные фотографии обновленного седана Solaris до его презентации. Автомобиль будет отличаться решеткой радиатора и передним бампером.

Hyundai показал фото Solaris, «приняв во внимание повышенный интерес со стороны клиентов и представителей средств массовой информации», говорится в пресс-релизе компании.

Обновленный Solaris получил ячеистую решетку радиатора, измененный передний бампер и головные фары, которые могут быть светодиодными. В салоне появилась большая мультимедийная панель, дефлекторы обдува и USB-разъемы для заднего ряда. Зеркала у автомобиля смогут складываться автоматически.

Технические характеристики автопроизводитель пока не раскрывает. Сейчас Hyundai Solaris доступен с 1,4-литровым двигателем мощностью 100 лошадиных сил, а также с 1,6-литровым агрегатом мощностью 123 лошадиные силы. Трансмиссия — шестиступенчатые «механика» или «автомат»

Старт продаж обновленного Hyundai Solaris намечен на 18 февраля, об этом объявят в Санкт-Петербурге на российском заводе Hyundai Motor.

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