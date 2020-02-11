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Китай попросил помощи у сибирских ученых в борьбе с коронавирусом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Министерство иностранных дел КНР обратилось к руководству Сибирского отделения РАН с просьбой рассмотреть возможность совместной работы по борьбе коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба СО РАН.

В сибирских НИИ сейчас существует большой набор отдельных компетенций, отметил академик Михаил Воевода. Например, в Институте химии разработали новую технологию для изготовления защитных масок.

«В других НИИ есть очень серьезные заделы в области создания диагностики, разработки пассивных вакцин на основе крови переболевших людей. Сейчас мы собираем набор предложений», — продолжил академик Воевода.

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По его словам, китайские коллеги готовы рассмотреть вопрос по формированию совместной программы как по борьбе с коронавирусом, так и по систематической работе в отношении других вновь возникающих инфекций.

Вспышка коронавирусной инфекции 2019-nCoV произошла в декабре в китайском городе Ухань. В январе вирус распространился по всему Китаю и вышел за его границы. 

Сейчас случаи заражения зафиксированы в Канаде, Германии, США, Швеции, Австралии, Южной Корее, Испании, Японии, Финляндии и в других странах. Двух человек с коронавирусом госпитализировали в России. В КНР от осложнений, вызванных 2019-nCoV, погибло более 1 тысячи человек, но почти 4 тысячи вылечились.

Тема: Распространение китайского вируса
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