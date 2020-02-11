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Определились номинанты на антипремию «Золотая малина»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Море соблазна»

Победитель «Оскара» получил номинацию в «Золотой малине», а лидерами в номинациях за худшую актерскую роль стали Энн Хэтэуэй и Джон Траволта.

В номинации «Худший фильм» анти-оскара пять картин: «Кошки», «Мэдея на похоронах», «Призраки Шэрон Тейт», «Рембо-5: Последняя кровь» и «Фанат».

Из голливудских знаменитостей в номинации за худшую мужскую роль представлен Мэтью МакКонахи за фильм «Море соблазна», а актер Джон Траволта представлен в категории дважды — за роли в картинах «Бок о бок» и «Фанат». Энн Хэтэуэй представлена в номинации за худшую женскую роль тоже дважды — за «Море соблазна» и «Отпетых мошенниц».

Под раздачу «Золотой малины» попал и обладатель «Оскара» — «Джокер». Главную кинопремию получил актер Хоакин Феникс за лучшую мужскую роль. В анти-оскаре «Джокер» представлен в номинации «Безрассудное отношение к человеческой жизни и общественной собственности». В этой же категории фильмы «Закатать в асфальт», «Призраки Шерон Тейт», «Рэмбо 5: Последняя кровь», «Хэлбой».

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