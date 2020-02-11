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Число жертв китайского коронавируса превысило 1 тысячу человек

Источник:
РБК
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Фото: © gov.cn

Общее число погибших от коронавирусной инфекции 2019-nCoV в Китае достигло отметки в 1016 человек, только за минувшие сутки погибли 108 человек. Почти 4 тысячи вылечились и выписались из больниц, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

По данным китайских властей, на территории страны зарегистрировано 42 638 подтвержденных случаев заражения. На лечении находятся 37 726 человек, из них 7333 в тяжелом состоянии. В общей сложности 3996 человек были вылечены и выписаны из медицинских учреждений, число жертв достигло 1016 человек.

За минувшие сутки в Китае от коронавируса скончались 108 человек (103 случая в провинции Хубэй). Заражение диагностировали у 2478 человек. При этом 716 человек вылечились, а у 26 724 человек, которые проходили обследование, не обнаружили наличие вируса в организме, приводит РБК сообщение Национальной комиссия по здравоохранению КНР.

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Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце прошлого года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее инфекция начала распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксировали в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

Случаи заражения были зафиксированы и в России. Заболевших обнаружили в Тюменской области и Забайкальском крае. В обоих случаях инфицированными оказались граждане КНР. Накануне, 10 февраля, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что сейчас их «готовят к выписке». При этом она добавила, что на данный момент более 20 тысяч человек в России все еще находятся под наблюдением специалистов из-за подозрения на наличие коронавирусной инфекции.

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