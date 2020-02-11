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Новому «Кукурузнику» обеспечат российские комплектующие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Легкомоторный самолет, призванный заменить Ан-2 «Кукурузник», соберут полностью из российских комплектующих, сообщил директор Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) Вадим Бадеха.

«В самолете все будет наше. В случае если наше будет запаздывать, мы можем пойти на временное решение (по использованию импортных комплектующих), но только как на временное. Основная идея — чтобы там была наша техника», — цитирует ТАСС директора завода.

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По его словам, российская авионика выигрывает по сравнению с иностранными аналогами. Глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что существует два проекта по созданию нового «Кукурузника». Первый — разработка СибНИА имени Чаплыгина — ТВС-2ДТС «Байкал». Однако, будут ли его запускать в серийное производство, пока неясно.

Президент России Владимир Путин в январе дал поручение правительство рассмотреть возможность запуска серийного производства самолета на основе прототипа ТВС-2ДТС, а также его сертификацию.

Второй альтернативный проект Уральский завод гражданской авиации готов предоставить уже в 2020 году. Производить самолеты будут на авиазаводе в Улан-Удэ, вне зависимости от того, какой из проектов выберут для серийного производства.

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