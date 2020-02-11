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Поправки по обновлению маткапитала внесли в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в законопроект о материнском капитале, сообщается на сайте партии. Семьи, в которых появился первый ребенок, получат 466 тысяч рублей.

Поправки продлевают действие программы маткапитала до 31 декабря 2026 года с его ежегодной индексацией.

Теперь маткапитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Такие семьи получат 466,6 тысячи рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616,6 тысячи рублей.

Решение о выдаче сертификата на маткапитал будет приниматься в течение 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее — в течение месяца.

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию объявил, что материнский капитал будет увеличен, также он будет выплачиваться за первого ребенка.

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