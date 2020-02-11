Россияне выберут талисман для переписи

Открытое голосование за талисман Всероссийской переписи населения стартовало в России, оно будет проходить на сайте strana2020.ru.

Результаты голосования объявят 21 февраля. Перепись пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, население отдаленных и труднодоступных регионов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.

В переписи будут задействованы портал «Госуслуги», волонтеры-переписчики и стационарные участки. Кроме россиян, переписчики опросят иностранных граждан, которые проживают в России. Предыдущая перепись населения в России проходила в 2002 году.

При этом жители России смогут выбрать любую национальность при переписи. Такое решение объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность.