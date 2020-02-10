Россиянам разрешили выращивать коноплю и мак

Некоторые сорта содержащих наркотические вещества растений теперь можно выращивать в России в медицинских и промышленных целях, соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях. Культивирование сортов конопли и мака разрешено в промышленных целях.

Так, мак теперь можно выращивать в медицинских целях «с неограниченным содержанием объемных долей наркотических средств и психотропных веществ». Ранее необходимую для производства обезболивающих препаратов субстанцию покупали исключительно за границей.

В промышленных целях культивировать коноплю можно с содержанием тетрагидроканнабиола не более 0,1%, а мак — с содержанием кодеина, морфина, орипавина и тебаина не более 0,6%. Отмечается, что таким требованиям отвечают специальные сорта, полученные в России.