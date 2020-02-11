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Фильм дня: «Паразиты»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Корейская комедийная драма стала прорывом на «Оскаре» — «Паразиты» получили главный приз за лучший фильм, а Пон Чжун Хо признали лучшим режиссером, также фильм получил еще несколько статуэток.

Сюжет фильма рассказывает о жизни корейского семейства. Они бедны, но проворны — воруют чужой Wi-Fi, перебиваются случайными заработками. Но все меняется, когда друг одного из членов семейства просит подменить его в качестве репетитора для состоятельной старшеклассницы.

Избалованные голливудскими звездами зрители скорее всего не обратили бы внимания на фильм, где имена в актерском составе не то, что не знакомы, а даже прочитать не удается с первого раза. Но поклонникам хорошего кино повезло, и «Паразиты» прогремели на весь мир.

«Паразиты» непохожи на типичную киноисторию, и эмоции при его просмотре неодназначные. Картина берет своей честностью. «Если плана нет, то он не сорвется», — вот главный принцип героев фильма, и в чем-то жизненная истина.






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