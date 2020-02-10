Российский танк сфотографировали на американской трассе

Снимки российского танка на одной из американских автомагистралей попали в Сеть, боевая машина очень похожа на Т-90. Фото были сделаны очевидцами.

На изображении грузовик перевозит российскую боевую машину без чехла. Пользователи отметили, что легальными путями Т-90 в США попасть не мог и заподозрили фальсификацию. Так, некоторые посчитали, что на трале всего лишь макет.

Другие пользователи уверены, что на фото — ходовой макет, выполненный на шасси одной из экспортных модификаций Т-72. В подтверждение своей теории они привели сразу несколько доводов.

Например, видимые элементы комплекса оптико-электронного противодействия «Штора» не похожи на настоящие. Кроме этого, части дневного и ночного прицелов аналогичны элементам на Т-72, то же самое касается и командирской башенки.

Похожий на Т-90 танк заметили в США. Мнения разделились - одни считают, что это фотошоп, другие разглядели гусеницы и башню от Т-72 и считают, что это ходовой макет. Фото: https://t.co/He12NLANcL pic.twitter.com/EFGCQSq5dL — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 10, 2020

Возможно, на фото — реквизит нового художественного фильма, или машина доработана внешне для нужд американской армии, которая использует подобные ходовые макеты для отработки новых систем вооружений.