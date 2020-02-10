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Российский танк сфотографировали на американской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Снимки российского танка на одной из американских автомагистралей попали в Сеть, боевая машина очень похожа на Т-90. Фото были сделаны очевидцами.

На изображении грузовик перевозит российскую боевую машину без чехла. Пользователи отметили, что легальными путями Т-90 в США попасть не мог и заподозрили фальсификацию. Так, некоторые посчитали, что на трале всего лишь макет.

Другие пользователи уверены, что на фото — ходовой макет, выполненный на шасси одной из экспортных модификаций Т-72. В подтверждение своей теории они привели сразу несколько доводов.

Например, видимые элементы комплекса оптико-электронного противодействия «Штора» не похожи на настоящие. Кроме этого, части дневного и ночного прицелов аналогичны элементам на Т-72, то же самое касается и командирской башенки.

Возможно, на фото — реквизит нового художественного фильма, или машина доработана внешне для нужд американской армии, которая использует подобные ходовые макеты для отработки новых систем вооружений.

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