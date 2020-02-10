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Мишустина посчитали главной надеждой Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин делает ставку на правительство Михаила Мишустина, которое должно обеспечить подъем экономики и уровня жизни населения.

Надежды российского лидера вызваны желанием увеличить рейтинг «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к кабинету министров.

Российское руководство надеется на сохранение подконтрольного конституционного большинства в нижней палате парламента без использования технологий, которые могли бы вызвать протесты из-за фальсификаций, полагает агентство.

Отмечается, что в новом правительстве много сторонников роста бюджетных расходов, что может благотворно повлиять на экономику. Например, в него вошел экономист Андрей Белоусов, занявший пост первого вице-премьера.

Белоусов — сторонник увеличения государственных инвестиций, указывает издание. Кроме этого, он один из авторов майских указов Владимира Путина, согласно которым российская экономика должна до 2024 года совершить серьезный рывок.

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