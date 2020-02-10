Главный нарколог назвал треть россиян «тихими алкоголиками»

Каждый третий россиянин злоупотребляет алкоголем, сообщил главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, назвавший большинство таких людей «тихими алкоголиками».

«Это одна рюмка — 50 миллилитров крепкого алкоголя — в течение месяца каждый день. Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет. Таких людей в популяции примерно 30%», — сказал врач в эфире программы «Поздняков».

Нарколог отметил, что эти граждане вообще не попадают в статистику злоупотребления алкоголем, так как они никуда не обращаются. «Это тихие алкоголики, пришел домой, выпил стакан водки, заснул, а через 20 лет смерть», — добавил он.

Часто причиной смерти становится остановка сердца, в итоге это не попадает в статистику как причина смерти, связанная с употреблением алкоголя. Чтобы выявить подобных граждан, нужна специальная программа тестирования, подчеркнул Брюн.

Специалист при этом признал, что за последние десять лет количество ежегодно выпиваемого алкоголя снизилось с 18 до 9,3 литров на душу населения. С учетом домашнего алкоголя цифра может составлять порядка 12 литров, что соответствует среднемировым значениям.