Samsung показал новый складной телефон

Компания Samsung показала безымянный раскладной смартфон во время церемонии вручения премии «Оскар», ролик демонстрировался во время одной из рекламных пауз.

Устройство имеет два дисплея: основной, который складывается вертикально, а также дополнительный на крышке девайса. Ожидается, что смартфон в формате «раскладушки» будет официально представлен 11 февраля, пишет Engadget.

По неподтвержденным данным, новый телефон получит название Galaxy Z Flip. Его дополнительный экран предназначен для сервисной информации, он позволит увидеть контакт вызывающего его абонента, принять или сбросить вызов.

Кроме этого, «раскладушку» оснастят процессором Snapdragon 855+, у нее будет 8 гигабайт оперативной памяти, а также двойная камера.