Объявлен состав биатлонистов на чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев огласил состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Италии.

«Состав на чемпионат мира известен. Мы его не изменяли. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев — они будут участвовать в большей программе. У нас есть Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов. Рассматриваем привлечение Саида Каримуллу Халили для эстафеты», — сказал Драчев на пресс-конференции ТАСС в понедельник.

У женщин в состав вошли пять спортсменок: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых. Практически утверждена Екатерина Глазырина, возможно участие Ульяны Кайшевой.

Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.