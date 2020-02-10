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Объявлен состав биатлонистов на чемпионат мира

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Союз биатлонистов России

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев огласил состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Италии.

«Состав на чемпионат мира известен. Мы его не изменяли. Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев — они будут участвовать в большей программе. У нас есть Эдуард Латыпов, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов. Рассматриваем привлечение Саида Каримуллу Халили для эстафеты», — сказал Драчев на пресс-конференции ТАСС в понедельник.

У женщин в состав вошли пять спортсменок: Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт, Лариса Куклина, Кристина Резцова и Ирина Старых. Практически утверждена Екатерина Глазырина, возможно участие Ульяны Кайшевой.

Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце с 13 по 23 февраля.

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