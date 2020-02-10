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Терминал аэропорта под Красноярском открыли без разрешения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: jxandreani / CC BY 2.0

Терминал аэропорта Черемшанка в Красноярском крае открылся без разрешительных документов, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

АО «КрасАвиаПорт» с привлечением подрядных организаций в 2017-2018 годах построил аэровокзал аэропорта Черемшанка (сборно-разборное быстровозводимое сооружение для обслуживания пассажиров). Вопреки требованиям закона объект ввели в эксплуатацию без получения необходимой разрешительной документации.

Акционерное общество оштрафовали за нарушение на 500 тысяч рублей. Транспортный прокурор направил в Емельяновский районный суд Красноярского края иск с требованием обязать АО «КрасАвиаПорт» получить необходимую разрешительную документацию.

Черемшанка используется для полетов по местным маршрутам и обслуживания транзитных воздушных судов.

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