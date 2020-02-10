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Телеведущую насмешили российские льготы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Телеведущая «ГТРК-Камчатка» рассказала зрителям по повышение социальных выплат в России на 3%, после чего расхохоталась. Курьезная запись не попала в эфир, однако распространилась в интернете.

Журналистка уточнила, на что конкретно смогут потратить 1155 рублей инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие получающие льготы россияне.

Так, около 900 рублей можно было потратить на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшиеся 127 рублей — на проезд в международном транспорте к месту лечения и обратно.

Именно после рассказа про 127 рублей, предназначенных на международный транспорт, телеведущая не выдержала и засмеялась. При этом сотрудница подразделения ВГТРК вначале пыталась сдержаться, но потом дала волю эмоциям.

Ежемесячная денежная выплата для льготников была проиндексирована с 1 февраля. Денежный эквивалент набора социальных услуг вырос на 3%. По оценке специалистов, на сегодня федеральные льготы получают более 15 миллионов россиян.

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