Ограничения для владельцев «шипов» отвергли

Введение жестких ограничений по эксплуатации шипованной резины в России, а также увеличение срока запрета не представляется возможным, сообщила пресс-служба министерства транспорта.

«Автодор» предложил сократить срок эксплуатации шипованных шин на почти три месяца для Центрального региона России (188 дней вместо 273) и установить свои нормы для каждого региона. За «шипы» вне установленного должен появиться административный штраф.

«Увеличение периода запрета использования шипованных шин не представляется возможным из-за наличия в транспортном потоке значительной доли транзитного автомобильного транспорта, пересекающего несколько климатических регионов», — цитирует ТАСС позицию Минтранса.

Разные погодно-климатические условия делают нецелесообразной установку единых жестких ограничений в части запрета на шипованные шины, а наличие различных требований влечет значительные издержки владельцев транспортных средств, считают в ведомстве.

Минтранс привел в пример регионы, где многие участки дорог имеют уплотненный снежный покров. Коэффициент сцепления на таком покрытие ниже, чем на асфальте, и по ним безопаснее ездить на шипованной резине.