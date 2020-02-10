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Шаг до «Оскара»: главные фильма Брэда Питта

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © theacademy instagram.com/theacademy

Брэд Питт на 92-й церемонии вручения «Оскара» получил свою первую награду за актерскую игру в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». За свою карьеру он был несколько раз номинирован на главную кинопремию, но победы все не было. Мы собрали фильмы голливудской звезды, где он оказывался в шаге от самой престижной статуэтки. 

«Оскар» — одна из старейших наград, вручается деятелям кино, внесшим значительный вклад в американский кинематограф. Завоевание «Оскара» считается высшим досягаемым пределом в мире кино, воплощением профессионального успеха.

«12 обезьян», 1995 год

Фильм «12 обезьян» — это фантастическая история о путешествие во времени ради спасения человечества. Сюжет развивается в 2035 и 1996 годах. В будущем 99% населения Земли уничтожено вирусом, а выжившие люди живут под землей. Чтобы исправить биологическую катастрофу, герой отправляется в прошлое, и знакомится там с виновниками вымирания.

Фото: © кадр из фильма

Брэд Питт сыграл в «Обезьянах» Джеффри Гоинса — сына вирусолога и ярого защитника животного мира. Он становится главным подозреваемым в распространении опасного вируса. За актёрскую игру он был номинирован на «Оскар», но приза не получил. 


Фильм снял режиссер Терри Гиллиам. Главную роль в нем исполнил Брюс Уиллис, также снялись Медэлин Стоу, Кристофер Пламмер, Дэвид Морс, Джон Седа и другие. Рейтинг фильма IMDb: 8.00.

«Загадочная история Бенджамина Баттона», 2009 год

Фильм о мужчине, который родился в возрасте 80-ти лет, а затем начал молодеть. Невероятная история о том, как человек прожил жизнь в обратном порядке, познавая себя и мир. Фильм повествует о судьбе уникального человека, о людях и событиях, что ждут его впереди, о любви, которую он обретет и потеряет, о радостях жизни и грусти потерь и о том, что остается с нами вне времени.

За историю Бенджамина Баттона Питт был номинирован на «Оскар» в категории лучшего актера, но тогда награду забрал Шон Пенн за фильм «Харви Милк». С решением киноакадемии не поспоришь, но Питт потрясающе исполнил Баттона, сумев передать весь спектр эмоций, которые переживал герой.


«Загадочную историю Бенджамина Баттона» снял именитый режиссер Дэвид Финчер, кроме Питта в фильме сыграли Кейт Бланшетт, Джулия Ормонд, Джейсон Флеминг и другие. Рейтинг фильма IMDb: 7.80.

«Человек, который изменил все», 2012 год

Спортивная драма повествует о генеральном менеджере бейсбольной команды Билли Бине. Его цель — создать конкурентоспособную команду, несмотря на финансовые трудности. Хватка и вера в свою истину помогают герою справится со всеми трудностями, которых немало.

Фото: © кадр из фильма

За роль Бина Брэд Питт тоже был номинирован на «Оскар», но в 2012 его обошел Жан Дюжарден с фильмом «Артист». Картина крайне привлекательна и умело раскрывает в общем сюжете судьбу и характер главного героя. Собственно Питт отлично в очередной раз показал свою многогранность и профессионализм.


Режиссер спортивной драмы — Беннетт Миллер, вместе с Питтом в картине снялись Джона Хилл, Крис Пратт, Стефан Бишоп и другие. Фильм получил рейтинг IMDb: 7.60.

«Вавилон», 2006 год

Действие фильма разворачивается в Марокко, Мексике и Японии, а отправной точкой сюжета становится трагедия, которую супруги Ричард (Питт) и Сюзан переживают во время своей туристической поездки по Марокко. Сюзан становится жертвой шальной пули, выпущенной из ружья по туристическому автобусу двумя местными мальчишками. Всего в картине три сюжетные линии, показывающие зрителю картину мира как одного большого Вавилона, в котором людям нужно находить общий язык: добиваться своего и уметь слушать других.

Частной номинации на «Оскар» в «Вавилоне» не было, но сама драма была выдвинут в категории «Лучшего фильма». Для самого Питта эта роль была очень важна — он отказался играть одну из главных ролей в фильме «Отступники», чтобы сняться в ленте режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту.



Режиссер Алехандро Гонсалеса Иньярриту, снявший «Вавилон» также известен по фильму «Выживший». В «Вавилоне» снялись Кейт Бланшетт, Гаэль Гарсия Берналь, Кодзи Якусё, Ринко Кикути, Адриана Барраса и другие. Рейтинг IMDb: 7.40.

«Троя», 2004 год

В историческом фильме Брэд Питт исполнил роль Ахиллеса. Действие развивается в 1193 году до нашей эры по известному сюжету: Парис украл прекрасную Елену, жену царя Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его брат — царь Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подошла к Трое и взяла город в кровавую осаду, длившуюся долгих десять лет.

Перед съёмками фильма Питт шесть месяцев тренировал владение мечом. В результате он травмировал ахиллово сухожилие, из-за чего съёмки пришлось перенести на несколько недель. «Троя» была номинирована на «Оскар» за лучший дизайн костюмов. Тут сложно переоценить красавчика Питта и хочется дать ему премию не столько за актерскую игру, сколько за привлекательность и сексуальность.

В «Трое» режиссера Вольфганга Петерсена кроме Питта сыграли Эрик Бана, Орландо Блум, Брайан Кокс, Дайан Крюгер и другие. Рейтинг «Трои» IMDb: 7.20. 



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