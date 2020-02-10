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Британская пловчиха захотела выступать за Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Tatiana Belonogoff, Facebook

Пловчиха из Британии, победительница юниорского чемпионата Европы Татьяна Белоногофф решила сменить спортивное гражданство и выступать за Россию.

«Это решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и не могла решиться на этот шаг», — цитирует спортсменку портал Swim Swam.

Спортсменка родилась и всю жизнь жила в Соединенном Королевстве. Ее мать русская и оказала огромное влияние на воспитание дочери. Сейчас пловчиха переехала в Санкт-Петербург. 

Белоногофф завоевала золото на дистанции в 50 метров на чемпионате Европы среди юниоров в Хельсинки. На прошлогоднем британском чемпионате она была третьей на 50 метрах брассом и второе на 100 метрах брассом. Она занимает 11 место среди самых быстрых брассеров Великобритании на дистанции в 100 метров.

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Обсуждение (4)
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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

Siberian white mushroom

Лучше бы ФАС тестикулы стальной хваткой сжимал торгово-продуктовым сетям, а не в куличики играл с никому...

Siberian white mushroom

На Сибнете твои комменты пытался проанализировать.