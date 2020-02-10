Британская пловчиха захотела выступать за Россию

Пловчиха из Британии, победительница юниорского чемпионата Европы Татьяна Белоногофф решила сменить спортивное гражданство и выступать за Россию.

«Это решение заняло у меня довольно много времени. Я думала об этом месяцами и не могла решиться на этот шаг», — цитирует спортсменку портал Swim Swam.

Спортсменка родилась и всю жизнь жила в Соединенном Королевстве. Ее мать русская и оказала огромное влияние на воспитание дочери. Сейчас пловчиха переехала в Санкт-Петербург.

Белоногофф завоевала золото на дистанции в 50 метров на чемпионате Европы среди юниоров в Хельсинки. На прошлогоднем британском чемпионате она была третьей на 50 метрах брассом и второе на 100 метрах брассом. Она занимает 11 место среди самых быстрых брассеров Великобритании на дистанции в 100 метров.