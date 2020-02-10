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Россиянам разрешат стать эльфами и джедаями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxfuel

Жители России смогут выбрать любую национальность при переписи населения, которая состоится в этом году, сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.

Решение объясняется 26-й статьей Конституции, запрещающей принуждать граждан определять свою национальность. По словам парламентария, как человек себя назовет, так и будет записано в анкете, передает «Парламентская газета».

Содержание переписных листов переведут на десять языков, включая английский, китайский и татарский, чтобы человек мог ответить на том языке, который ему комфортнее. Кроме россиян, переписчики опросят иностранных граждан, которые проживают в России.

Всероссийская перепись населения состоится с 1 по 31 октября 2020 года. Предыдущая проходила в 2002 году, тогда более 50 тысяч граждан назвали фантастические «национальности», причислив себя к эльфам, джедаям, марсианам, хоббитам, оркам, гномам и другим выдуманным народам.

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