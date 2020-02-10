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«Белый лебедь» вооружат гиперзвуковыми ракетами

Источник:
ТАСС
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Фото: Ministry of Defence/Vadim Savitsky / CC BY 4.0

Российские сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 «Белый лебедь» вооружат гиперзвуковыми ракетами комплекса «Кинжал». Ранее ими предполагалось оснастить дальние бомбардировщики Ту-22М3.

«Рассматривается возможность установки ракет "Кинжал" на Ту-160. Проработка такого варианта должна завершиться в этом году», сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Источник не уточнил, будут ли «Кинжалами» оснащаться строевые Ту-160, или их носителями станут модернизированные Ту-160М.

В июле 2018 года другой источник в российском оборонно-промышленном комплексе сообщал, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» планировалось испытать на дальнем бомбардировщике Ту-22М3.

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Ту-160 — многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году стало известно о решении возобновить производство Ту-160 в модернизированном варианте Ту-160М. Самолет способен нести до 12 стратегических крылатых ракет на двух многопозиционных поворотных пусковых установках внутри фюзеляжа.

«Кинжал» — новейший российский авиакомплекс, в состав которого входит самолет-носитель МиГ-31К и гиперзвуковая ракета. Ракета «Кинжала» является авиационным вариантом ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Сейчас на опытно-боевом дежурстве стоит одна эскадрилья МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами в Южном военном округе.

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Оборона #Оружие #Армия #ОПК
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