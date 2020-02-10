Оттепель продержится до середины недели в Восточной Сибири

Оттепель, пришедшая в Иркутскую область, Забайкалье и Бурятию, продержится до середины недели, после чего вернутся умеренные морозы, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

По Забайкальскому краю во вторник и среду местами небольшой снег, ветер с порывами до 13 метров в секунду. Температура ночью -19… -24, местами -13… -18 градусов, по северным районам при прояснении -26… -31. Днем -4… -9, по южной половине -2… +3, по северу в среду до -17 градусов.

В четверг и пятницу погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до девяти метров в секунду. Температура ночью -24… -29, местами -16… -21 градус. По западным, северным, восточным районам при прояснении до -35 градусов. Днем -7… -12, местами -15… -20 градусов.

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По Бурятии во вторник местами снег, ветер северо-западный с порывами до 16 метров секунду. Температура ночью -15… -20, местами -8… -13 градусов, по центральным и северным районам при прояснении -21… -26. Во вторник днем -2… -7, местами до +4, по центральным и северным районам -9… -14 градусов.

В среду, четверг, и пятницу без существенных осадков. Температура ночью -24… -29, местами -32… -37, по южным районам и по Прибайкалью -16… -21 градус. Днем -10… -15, местами -17… -22 градуса.

По Иркутской области во вторник осадки в виде снега и мокрого снега, ветер западный с порывами до 18 метров в секунду. Температура ночью -7… -12, при прояснении до -22 градусов. Днем -4… -9, местами до -16 градусов, в Катангском, Чунском, Усть-Илимском районах ночью до -23 градусов. Днем -15… -20, при малооблачной погоде до -10 градусов.

В среду и четверг местами небольшой снег, ветер западный с порывами до 14 метров в секунду. Температура ночью -18… -23, при прояснении до -32 градусов. Днем -10… -17 градусов, при облачной погоде до -27.