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Обыски прошли в Институте горного дела СО РАН

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Институт горного дела СО РАН

Директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко подозревают в мошенничестве, в его кабинете провели обыски.

Обыски и выемку документов провели в кабинете директора Института горного дела СО РАН Андрея Кондратенко. Как сообщил источник издания «Родные берега», следственные действия ведутся в рамках дела о мошенничестве. Суд будет принимать решение об избрании меры пресечения. СУ СК РФ по Новосибирской области не комментирует ситуацию.

Как сообщается на сайте учреждения, Институт горного дела СО РАН исследует и дает знания о главных аспектах взаимодействия природы, человека и машины с целью более глубокого их понимания, и более обоснованного прогнозирования освоения месторождений полезных ископаемых. Институт принадлежит федеральному министерству науки и высшего образования.

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