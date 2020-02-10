Загитова перестала быть лучшей фигуристкой мира

Российская фигуристка Алина Загитова, выигравшая все главные старты в этом виде спорта, но временно приостановившая спортивную карьеру, опустилась на вторую строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев, обновленный список опубликован на сайте организации.

Теперь рейтинг возглавляет японка Рика Кихира, победившая в Турнире четырех континентов в Сеуле. Третью строчку занимает японка Сатоко Мияхара. На четвертом месте — Брэди Теннелл из США.

Пятерку лучших фигуристок по версии ISU замыкает россиянка Евгения Медведева. В десятку попали также Алена Косторная (7 место) и Анна Щербакова (9 место).

Загитова — первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании (Олимпиада, чемпионаты мира и Европы, Гран-при). В декабре 2019 она объявила о приостановлении спортивной карьеры, пропустив национальный чемпионат.