НАВЕРХ

Загитова перестала быть лучшей фигуристкой мира

Источник:
Sibnet.ru
126 0
Фото: Aude Mugnier / CC BY-SA 4.0

Российская фигуристка Алина Загитова, выигравшая все главные старты в этом виде спорта, но временно приостановившая спортивную карьеру, опустилась на вторую строчку в рейтинге Международного союза конькобежцев, обновленный список опубликован на сайте организации.

Теперь рейтинг возглавляет японка Рика Кихира, победившая в Турнире четырех континентов в Сеуле. Третью строчку занимает японка Сатоко Мияхара. На четвертом месте — Брэди Теннелл из США.

Пятерку лучших фигуристок по версии ISU замыкает россиянка Евгения Медведева. В десятку попали также Алена Косторная (7 место) и Анна Щербакова (9 место).

Загитова — первая российская фигуристка, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании (Олимпиада, чемпионаты мира и Европы, Гран-при). В декабре 2019 она объявила о приостановлении спортивной карьеры, пропустив национальный чемпионат.

Еще по теме
Тренер признался в интиме с фигуристкой-школьницей
Немецкий чиновник возмутился триумфом российских фигуристок на ЧЕ
Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду
Россиянки заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию
смотреть все
Спорт #Зимние виды
  • Купальник
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • пить воду
  • супы
КАРТИНА ДНЯ
•
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
•
Россиянам разрешат стать эльфами и джедаями
•
Фильм «Паразиты» получил главный «Оскар»
•
Лавров предложил Украине вновь обменяться послами
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
Истории
Почему хоккейную шайбу замораживают?
15.05.2019 12:08
Скромницы и секс-бомбы: на ком женаты хоккеисты
06.05.2019 16:43
Тортик, чипсы и кокос: что едят фигуристы?
20.03.2019 06:41
Еда и анатомия: почему не удается сесть на шпагат
19.03.2019 23:46
Вокруг спорта
Канадская спортсменка провалила допинг-тест из-за секса
28.01.2020 11:46
Тайные фото Шумахера выставили на продажу за 1 млн
22.01.2020 14:10
Девушку Квята атаковали вопросами о нем
15.01.2020 15:26
Единственная олимпийская иранская медалистка сбежала из страны
13.01.2020 12:34
Девушка дня
Ирина Морозюк: первая женщина-президент ФК в истории Украины
29.10.2019 18:13
Модель пообещала снять всю одежду в случае победы «Челси»
08.10.2019 18:55
Фигура спортсменки из России покорила жюри в Испании
23.09.2019 13:38
Жена украинского футболиста: не понимаю равноправия полов
22.07.2019 19:20
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде
•
Россиянам разрешат стать эльфами и джедаями
•
Фильм «Паразиты» получил главный «Оскар»
•
Лавров предложил Украине вновь обменяться послами
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Пентагон обвинил Россию в «переписывании мирового порядка»
164
Глава Госдепа Помпео признал Крым потерянным для Украины
129
Путин потребовал прорыва для России
46
Путин рассказал про «опасную черту» для человечества
42
США пригрозили России за поддержку законной власти Венесуэлы
40