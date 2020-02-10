Певица Натали выпустила альбом с музыкой 80-х

Популярная в 90-е годы певица Натали, знакомая слушателям по хиту «Ветер с моря дул», порадовала поклонников новым альбомом в стиле ретро.

«На интернет-площадках — мой альбом в стиле 80-х!!! Песни были записаны с 2003 по 2007 годы! Интересно послушать такое прошлое? Значит этот сборник развлечёт вас, унесёт в страну романтических ритмов 80-х», — написала Натали в Instagram.

В альбом вошли 10 композиций, среди которых песни «Новогодняя ночь», «Первый луч», «Война и мир», «Не уноси мое счастье», «Вот так», «Я тебя люблю». Некоторые треки уже с первых аккордов погружают в атмосферу 80-х и 90-х годов.