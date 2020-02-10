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Певица Натали выпустила альбом с музыкой 80-х

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © natali_star74.instagram.com/natali_star74

Популярная в 90-е годы певица Натали, знакомая слушателям по хиту «Ветер с моря дул», порадовала поклонников новым альбомом в стиле ретро.

«На интернет-площадках — мой альбом в стиле 80-х!!! Песни были записаны с 2003 по 2007 годы! Интересно послушать такое прошлое? Значит этот сборник развлечёт вас, унесёт в страну романтических ритмов 80-х», — написала Натали в Instagram.

В альбом вошли 10 композиций, среди которых песни «Новогодняя ночь», «Первый луч», «Война и мир», «Не уноси мое счастье», «Вот так», «Я тебя люблю». Некоторые треки уже с первых аккордов погружают в атмосферу 80-х и 90-х годов.


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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?

karuto

В двух фото я увидел низкую социальную ответственность... между ног.