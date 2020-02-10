Морозы ослабнут в Новосибирске к 14 февраля

Морозы до 24 градусов сохранятся в Новосибирске до четверга, с 14 февраля начнется потепление и снегопады, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«У нас началась волна холода. 11-12 февраля будет морозная погода, осадки маловероятны. Температура ночью 22-28 градусов мороза, днем 13-18 градусов мороза», — рассказал Ягудин.

По его словам, с 13 февраля начнется потепление до 7-12 градусов мороза. Затем повышение температуры продолжится, возобновятся снегопады, не исключены оттепели.