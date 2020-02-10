Мошенники нашли новый способ кражи денег с карт россиян

Мошенники, специализирующиеся на краже денег с банковских счетов, начали использовать «новый сценарий» телефонного общения с жертвой, чтобы получить ее персональные данные, сообщают эксперты в области безопасности.

Злоумышленники звонят клиенту банка и говорят, что кредитная организация якобы получила от него заявление на закрытие счета.

«Мне поступил звонок с городского телефона. Мужчина представился сотрудником ВТБ, назвал себя по имени и отчеству, так же обратился и ко мне. Он сказал, что от моего имени получено заявление на закрытие счета, и спросил, в какое время и в каком отделении банка мне удобно получить деньги. Я понял, что это "развод" и прервал разговор», — рассказал «Известиям» директор Банковского института ГУ-ВШЭ Василий Солодков.

Он отметил, что звонок был необычным, поскольку сотрудники «кол-центров», как правило, сообщают о подозрительной трансакции, но в этом случае был явный намек на необходимость физического присутствия клиента. Он даже предположил, что клиентов банков специально выманивают в определенное отделение с целью грабежа.

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Но это не так, утверждают в Центробанке По словам замдиректора департамента ЦБ по информационной безопасности Артема Сычева, эта схема общения обзвонщиков регулятору уже известна, и никаких физических контактов она не подразумевает.

«Она сводится к тому, чтобы получить возможность вывести деньги со счета. Когда клиент сообщает, что никакого заявления не писал, его просят уточнить персональные данные, чтобы перевести деньги на «безопасный» счет», — уточнил представитель Центробанка.

Начальник управления клиентского опыта «БКС Премьер» Екатерина Тихонова отметила, что прежняя «наживка» — звонок-сообщение о хищении денег с карты — стала многим известна, и мошенникам нужен новый способ, чтобы создать эффект неожиданности.