НАВЕРХ
время зимы
все Отдых Зимний стиль Лайфхаки Новый год Природа Аптечка

Иркутские барсуки предсказали потепление вслед за ежом

Источник:
Sibnet.ru
81 0
Фото: © Beeki / Pixabay License

Пара барсуков проснулась из-за потепления в Иркутском зоосаде, таким образом, пушистые питомцы подтвердили ранее сделанные ёжиком Рэмбо прогноз о ранней и теплой весне, сообщили на станице зоосада во «ВКонтакте».

«Воскресным утром сотрудник Иркутского зоосада во время обхода территории был крайне удивлен одним необычным событием. Парочка барсуков, которая должна была пребывать в спячке до самого конца февраля, весело резвилась в вольере», — написал автор поста.


Раннее пробуждение случилось благодаря ласковой погоде, установившейся в Иркутске. На прошлой неделе раннюю и теплую зиму предсказал другой житель зоосада – ёжик Рэмбо.

Интересно, что из двух пар барсуков, живущих в уголке живой природы, проснулась пока только одна: любимцы посетителей – Марик и Нюша еще крепко спят.

Еще по теме
Овчарка в Забайкалье помогла раскрыть 80 преступлений
Ёж Рэмбо в Иркутске предсказал теплую и раннюю весну
Медведь в Красноярском крае полмесяца играл в избе. ВИДЕО
Природные барометры: как животные предсказывают погоду?
смотреть все
Зима #Природа #Звери
  • Санаторий Россия 1 до 17.02
  • санаторий Россия 2 до 17.02
  • Санаторий Россия 3 до 17.02
  • Санаторий Россия 4 до 17.02
  • Санаторий Россия 5 до 17.02
  • Россия7
  • Россия 1
  • Россия3
  • Россия4
  • Россия9
  • Россия8
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров предложил Украине вновь обменяться послами
•
Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть и газ
•
Китайская экономика возобновила работу после каникул
•
Россия создаст стратегический запас медицинских масок
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Иркутские барсуки предсказали потепление вслед за ежом
Сибирь 10.02.2020 12:13
Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием
Сибирь 10.02.2020 11:40
Авиазавод в Бурятии приступил к производству «аэротакси»
Сибирь 10.02.2020 11:28
Ветер сорвал крыши у школ и детсадов в Хакасии
Сибирь 10.02.2020 11:19
Самое популярное
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
19655
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
5658
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
3844
Стивен Кинг дал право на экранизацию рассказа 16-летней томичке
3502
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Лавров предложил Украине вновь обменяться послами
•
Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть и газ
•
Китайская экономика возобновила работу после каникул
•
Россия создаст стратегический запас медицинских масок
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?