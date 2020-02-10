Иркутские барсуки предсказали потепление вслед за ежом

Пара барсуков проснулась из-за потепления в Иркутском зоосаде, таким образом, пушистые питомцы подтвердили ранее сделанные ёжиком Рэмбо прогноз о ранней и теплой весне, сообщили на станице зоосада во «ВКонтакте».

«Воскресным утром сотрудник Иркутского зоосада во время обхода территории был крайне удивлен одним необычным событием. Парочка барсуков, которая должна была пребывать в спячке до самого конца февраля, весело резвилась в вольере», — написал автор поста.

Раннее пробуждение случилось благодаря ласковой погоде, установившейся в Иркутске. На прошлой неделе раннюю и теплую зиму предсказал другой житель зоосада – ёжик Рэмбо.

Интересно, что из двух пар барсуков, живущих в уголке живой природы, проснулась пока только одна: любимцы посетителей – Марик и Нюша еще крепко спят.