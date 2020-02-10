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Россия и Белоруссия договорились о ценах на нефть и газ

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром нефть»

Белоруссия готова покупать российскую нефть по мировым ценам и президент России Владимир Путин согласился с таким подходом, заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

«Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке», — приводит ТАСС слова Крутого.

По его словам, белорусская сторона «неоднократно требовала» этого в течение всех переговоров. По словам первого вице-премьера республики, Белоруссии не нужны «эксклюзивные условия». «Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже», — заявил Крутой.

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Вице-премьер Белоруссии, что президент Владимир Путин согласился с таким подходом. По словам Крутого, Путин пообещал, что кабмин РФ окажет содействие в работе с российскими добывающими компаниями, чтобы поставки на белорусские НПЗ «были именно на таких условиях».

Крутой также сообщил, что в качестве базового варианта определена цена российского газа для Белоруссии в размере 127 долларов за 1 тысячу кубометров для поставок в марте-декабре 2020 года.

«В отношении Беларуси в конечном итоге президенты договорились, что в 2020 году условия будут не хуже 2019 года. Эта цифра (127 долларов за 1 тысячу кубометров] звучит как базовая на сегодняшний день в наших переговорах», — отметил Крутой.

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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?