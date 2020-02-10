Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО

Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход для охотников и рыболовов, который развивает скорость до 30 километров в час. Машина выставлена на продажу.

«Собираем такие болотоходы в Новосибирске. Есть общая концепция, остальное наши задумки и разработки. Такая машина подходит для охотников, рыболовов, грибников», — рассказал Sibnet.ru Николай Космынин.

Гусеничный плавающий снегоболотоход сделан из цельно сваренного металлического корпуса, в нем установлен двигатель фирмы Lifan мощностью 17 лошадиных сил и коробка передач ВАЗ-2106. Весит болотоход 350 килограммов. Продается машина за 220 тысяч рублей.

«Снегоболотоход способен преодолевать незначительные водные преграды, отлично проходит заболоченную местность, способен развивать скорость до 30 километров в час по пересеченной местности», — рассказал новосибирец.