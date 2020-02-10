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Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © предоставлено Николаем Космынин

Новосибирец собрал плавающий снегоболотоход для охотников и рыболовов, который развивает скорость до 30 километров в час. Машина выставлена на продажу.

«Собираем такие болотоходы в Новосибирске. Есть общая концепция, остальное наши задумки и разработки. Такая машина подходит для охотников, рыболовов, грибников», — рассказал Sibnet.ru Николай Космынин.

Гусеничный плавающий снегоболотоход сделан из цельно сваренного металлического корпуса, в нем установлен двигатель фирмы Lifan мощностью 17 лошадиных сил и коробка передач ВАЗ-2106. Весит болотоход 350 килограммов. Продается машина за 220 тысяч рублей.

«Снегоболотоход способен преодолевать незначительные водные преграды, отлично проходит заболоченную местность, способен развивать скорость до 30 километров в час по пересеченной местности», — рассказал новосибирец.

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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?