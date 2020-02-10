Малышева сравнила возвращение в Кемерово с сумасшествием

Телеведущая Елена Малышева, уроженка Кемерова, на встрече со студентами-медиками отвергла возможность возвращения в родной город, заявив, что «мало похожа на сумасшедшую», видеозапись опубликована в группе «Открытый город» соцсети «ВКонтакте».

Малышева выступала перед студентами медицинских вузов в Звенигороде. Одна из участниц встречи спросила, хотела бы телеведущая жить в Кемерове, откуда она родом.

«Слушай, ну я же мало похожа на сумасшедшую, правда? Кемерово я очень люблю потому что… по всему люблю», — ответила Малышева.

Телеведущая добавила, что в последний раз была в Кемерове, когда произошла трагедия в «Зимней вишне». «Это был первый пожар на моей памяти, где в больнице не было ни одного обгоревшего человека, ни одного человека с ожогами — все просто закрытые и сгорели. Ничего страшнее нет», — описала она поездку.

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Малышева добавила, что собирается приехать в родной город в середине февраля, чтобы обсудить проект онлайн-поликлиники.

«Хочу в Москве центр онлайн, а следить за людьми в Кемерове. Хочу показать по телевизору – здесь уже не надо доказывать, что уже можно в любую дыру — там не нужны врачи, врачи могут в Москве сидеть и за всеми следить», — пояснила она.

Малышева родилась в Кемерове в семье врачей, там же окончила мединститут, в 1992 году начала выпуск программы «Рецепт» на телеканале «Кузбасс». С 1997 года стала ведущей программы «Здоровье» на ОРТ, а с 2010 года ведет передачу «Жить здорово» на Первом канале.