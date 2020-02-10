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Россия создаст стратегический запас медицинских масок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Правительство России поручило создать стратегический запас медицинских масок на случай распространения коронавируса в стране, говорится в протоколе оперативного совещания премьер-министра Михаила Мишустина.

По итогам совещания Росрезерву, Минпромторгу и Минфину поручено оценить, как много средств индивидуальной защиты и на какую сумму необходимо закупить, приводят «Известия» выдержки из документа. Роспотребнадзору нужно проработать предложения по запасам масок для накопления в фондах государственного материального резерва.

Представитель Росрезерва уточнил, что сейчас запаса масок нет, но его создание планируется вне зависимости от происходящего с коронавирусом. Конкретных цифр ни в одном из ведомств не назвали.

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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что Россия способна нарастить производство масок почти втрое — до 900 миллионов штук в год.

Эпидемия в Китае, вызванная новым коронавирусом 2019-nCoV, привела к тому, что в российских аптеках начали завышать цены на медицинские маски. Наибольший рост составил 485%. Президент Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у организаций, которые завышают цены на маски.

Тема: Распространение китайского вируса
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