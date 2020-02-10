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Лавров предложил Украине вновь обменяться послами

Источник:
«Российская газета»
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Фото: © пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломатические отношения с Украиной оказались свернуты по вине Киева, и Россия не будет против, если там решатся на возвращение послов.

«Это не из-за нас: украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против», — сказал Лавров в интервью «Российской газете».

Киев отозвал посла для консультаций в 2014 году после крымских событий. Он так и ее не вернулся в Россию. Москва отозвала своего посла только в 2016 году.

По словам Лаврова, Россия и Украина даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах. «И, конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения», — отметил он.

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Глава МИД рассказал о встречах с представителями Украины после 2014 года. «Не скажу, что это были какие-то агрессивные разговоры. Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине, — сказал он.

Но на публике, как сказал Лавров, украинские дипломаты действуют по-другому. «Наверное, такой сейчас существует запрос, который преодолеть нельзя, настолько велико влияние националистов всех мастей, включая тех, кто марширует со знаменами эсэсовцев по улицам городов, с факелами. И нормальные политики вынуждены на это оглядываться», — пояснил глава МИД России. «Но мы заинтересованы в контактах», — заключил министр.

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Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?