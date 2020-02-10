Банду сутенеров поймали в Красноярске

Полицейские задержали четырех мужчин и одну женщину, организовавших притон с проститутками в Красноярске, сообщает ГУ МВД по региону.

Полицейские задержали 42-летнюю уроженку Красноярского края, подбиравшую девушек для занятия проституцией. Она выполняла роль администратора, принимала заказы от клиентов по телефону.

Также в Красноярске оперативники задержали четырех мужчин, подозреваемых в выполнении роли водителей-сутенеров. Злоумышленники снимали в аренду квартиры, в которых насильно удерживали девушек, заставляя заниматься проституцией. Жертвами стали 25 девушек.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией). Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.