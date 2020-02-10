Самолету «Байкал» подыскали инвесторов

Группа инвесторов будет задействована в разработке самолета, способного заменить Ан-2 «Кукурузник». Но пока неизвестно, какую модель воздушного судна выберут для серийного производства на Улан-Удэнском авиазаводе, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Сейчас заключен договор с Минпромторгом России по разработке непосредственно проекта самолета. Техническое задание немного отличается от того прототипа, который у нас уже есть. Работа продолжается. Мы уже получили заключение авиационных властей в области гражданской авиации, что под "Байкал" изменение летных правил не требуется, предложенные проекты соответствуют существующим нормам безопасности», — цитирует ТАСС Цыденова.

По его словам, есть два проекта: самолет ТВС-2ДТС Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) и самолет Уральского завода гражданской авиации. Дискуссия идет по его конфигурации, точка в выборе вариантов еще не поставлена. Решение по проекту ожидается в этом году.

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«Думаю, к лету. Нам, по большому счету, все равно, какой будет самолет. Главное, что производство будет у нас, на Улан-Удэнском авиазаводе: это было озвучено Минпромторгом на совещании у президента. Нам требуется строительство дополнительных производственных мощностей, объем инвестиций под новые мощности — порядка 2,2 миллиарда рублей», — сказал руководитель региона.

В проекте будет задействована группа инвесторов, добавил он. «Там и холдинг "Вертолеты России", и мы как субъект Федерации, есть также поручение вице-премьера Юрия Трутнева Фонду развития Дальнего Востока принять участие в этом проекте», — резюмировал Цыденов.