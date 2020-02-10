Фура в Кузбассе протаранила автобус, есть жертвы

Фура врезалась в «лоб» пассажирского автобуса на трассе в Кемеровской области, погибли водитель грузовика и пассажирка общественного транспорта, сообщило СУ СК РФ по Кемеровской области.

ДТП произошло в воскресенье в Яшкинском районе Кемеровской области. По предварительным данным, водитель грузовика Isuzu не справился с управлением и столкнулся со встречным автобусом МАЗ, ехавшим из Анжеро-Судженска в Кемерово.

«Водитель большегрузного автомобиля погиб, четверо пассажиров автобуса были госпитализированы. Спасти 71-летнюю женщину врачам не удалось, она скончалась на операционном столе», — говорится в сообщении СК.

По последним данным регионального центра медицины катастроф, количество пострадавших составило 38 человек, большинство обратились за медпомощью амбулаторно.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие установит, были ли нарушены правила перевозки пассажиров. Будет назначена автотехническая экспертиза, которая определит техническое состояние автобуса.