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Массовые проверки аптек начались в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Антимонопольная служба в понедельник начинает массовые проверки российских аптек, чтобы выяснить, не завышают ли предприниматели цены на медицинские маски из-за ажиотажа, возникшего на фоне новостей о коронавирусе.

Рейды будут проходить ежедневно во всех регионах страны, говорится в сообщении на официальном сайте ФАС. Ранее СМИ сообщали, что в некоторых аптеках стоимость масок выросла в десятки и даже сотни раз.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал принять самые жесткие меры в отношении тех организаций, которые спекулируют на смертельном вирусе. В частности, он предложил лишать такие аптечные сети лицензий.

Вспышка неизвестной эпидемии была зафиксирована властями КНР в конце декабря 2019 года, ее эпицентром стал город Ухань в провинции Хубэй. Возбудителем оказался неизвестный ранее коронавирус 2019-nCoV, в России выявили два случая заражения.

Тема: Распространение китайского вируса
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Топ комментариев

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

Siberian white mushroom

Ну 8-мь только жмуров это впечатляет, согласись?

Elef75

Ещё, когда студентом был, была информация, что, какие бы семена не выводили, через несколько поколений,...