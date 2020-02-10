Массовые проверки аптек начались в России

Антимонопольная служба в понедельник начинает массовые проверки российских аптек, чтобы выяснить, не завышают ли предприниматели цены на медицинские маски из-за ажиотажа, возникшего на фоне новостей о коронавирусе.

Рейды будут проходить ежедневно во всех регионах страны, говорится в сообщении на официальном сайте ФАС. Ранее СМИ сообщали, что в некоторых аптеках стоимость масок выросла в десятки и даже сотни раз.

Президент РФ Владимир Путин ранее призвал принять самые жесткие меры в отношении тех организаций, которые спекулируют на смертельном вирусе. В частности, он предложил лишать такие аптечные сети лицензий.

Вспышка неизвестной эпидемии была зафиксирована властями КНР в конце декабря 2019 года, ее эпицентром стал город Ухань в провинции Хубэй. Возбудителем оказался неизвестный ранее коронавирус 2019-nCoV, в России выявили два случая заражения.