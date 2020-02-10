Китайская экономика возобновила работу после каникул

Завода и компании Китая в понедельник возобновляют работу после продленных из-за вспышки коронавируса каникул в честь Нового года по лунному календарю.

Китайские власти сдвинули окончание новогодних каникул дважды: сначала с 31 января на 3 февраля, а затем — на 10 февраля. Эксперты отмечают, что возвращение сотен миллионов сотрудников на рабочие места грозит увеличением зараженных.

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При этом продлять каникулы в третий раз было нельзя, так как это грозило сбоями в технологических цепочках и поставках для мировой экономики, которая зависит от производимой в КНР продукции.

Примечательно, что ряд рейтинговых агентств уже понизили свои прогнозы в отношении ВВП Китая на 2020 год. По предварительным расчетам, лишняя неделя простоя обошлась китайской экономике в десятки миллиардов долларов убытков.

Несмотря на убытки, ряд регионов принял решение все же продлить каникулы. Так, в провинции Хубэй, которая является очагом инфекции, работа предприятий возобновится 14 февраля. В провинции Цзилинь компании смогут вернуться к нормальной работе лишь 24 февраля.