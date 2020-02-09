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Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Stephanie Lawton / CC BY 2.0
Юный режиссер из Томска Диана Костырина получила согласие от американского писателя Стивена Кинга на экранизацию рассказа «Женщина в комнате», рассказала 16-летняя школьница Sibnet.ru.

Диана Костырина занимается в киноклубе «Сибирские киномастерские». Подать заявку на проект Стивена Кинга Dollar Babies, где юные кинематографисты могут получить шанс экранизировать рассказы писателя, девушке предложил руководитель клуба Роман Дваладзе. Не очень веря в успех, Диана решила попробовать свои силы. В заявке она прикрепила свое портфолио и указала причины, почему именно она должна снять фильм.

«Через часов десять (после подачи заявки) я сидела на уроке биологии, и мне на почту приходит сообщение о том, что заявка принята, и нам выслали уже контракт. Я тут же пересылаю это Роману, мы вдвоем в диком шоке, вообще не понимаем, как так получилось, обычно они отвечают месяц, а тут вот очень-очень быстро, и мы очень радовались», — поделилась впечатлениями школьница.

По словам Дианы Костыриной, рассказ «Женщина в комнате» был выбран не случайно. Его съемку можно реализовать, использовав небольшое число локаций и актеров, также девушку поразил сюжет рассказа.

«После прочтения этого рассказа на душе остается такой прямо тяжелый осадок и появляется почва для размышлений. Начинаешь думать, переосмысливать себя, начинаешь копаться в деталях и по-другому смотреть на какие-то вещи. Я думаю в фильме будет что показать, будет о чем рассказать, и я считаю, что это очень-очень эмоциональная и щепетильная тема», — сказала Костырина.

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