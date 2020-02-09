Школьница из Томска получила от Стивена Кинга право на экранизацию

Диана Костырина занимается в киноклубе «Сибирские
киномастерские». Подать заявку на проект Стивена Кинга Dollar Babies, где юные
кинематографисты могут получить шанс экранизировать рассказы писателя, девушке
предложил руководитель клуба Роман Дваладзе. Не очень веря в успех, Диана решила
попробовать свои силы. В заявке она прикрепила свое портфолио и указала
причины, почему именно она должна снять фильм.
«Через часов десять (после подачи заявки) я сидела на уроке
биологии, и мне на почту приходит сообщение о том, что заявка принята, и нам
выслали уже контракт. Я тут же пересылаю это Роману, мы вдвоем в диком шоке,
вообще не понимаем, как так получилось, обычно они отвечают месяц, а тут вот
очень-очень быстро, и мы очень радовались», — поделилась впечатлениями
школьница.
По словам Дианы Костыриной, рассказ «Женщина в комнате» был
выбран не случайно. Его съемку можно реализовать, использовав небольшое число
локаций и актеров, также девушку поразил сюжет рассказа.
«После прочтения этого рассказа на душе остается такой прямо
тяжелый осадок и появляется почва для размышлений. Начинаешь думать,
переосмысливать себя, начинаешь копаться в деталях и по-другому смотреть на
какие-то вещи. Я думаю в фильме будет что показать, будет о чем рассказать, и я
считаю, что это очень-очень эмоциональная и щепетильная тема», — сказала Костырина.