Лучший режиссер получил «Оскар» за «Паразитов»

Пон Джун-хо взял «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» за фильм «Паразиты», сообщает Американская академия кино и искусств.Когда со сцены было объявлено имя лучшего режиссера, Пон Джун-хо уверенно и без лишнего удивления радостно поднялся на сцену за наградой. Режиссер поблагодарив за победу, признался, что планирует напиться после церемонии.

В центре повествования «Паразитов» семейка безработных бездельников под предводительством главы семьи Ги-тхэка, которая решает исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак. Вот только выбирают они не самый тривиальный способ.