«Русская украинка» Поклонская заказала себе генетический тест

Депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская заказала тест в одной из московских клиник для исследования своего происхождения и генетических корней.

Поклонская заявила, что считает себя «русской украинкой». По ее словам, это вызвало общественное обсуждение.

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«Решила развеять мифы вокруг себя и заказала генетический тест в одной из московских клиник. Это исследование происхождения и генетических корней человека. ДНК бережно хранит всю информацию о человеке - как прокурорский архив, где "все ходы записаны". И скоро главная загадка будет раскрыта», — написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Депутат отметила, что гордится своими предками. «Теперь узнаем, какая кровь во мне намешана», сказала она.