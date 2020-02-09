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Россия запустит спутники для показа рекламы из космоса

Источник:
ТАСС
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Фото: MatunagaLab / CC BY 3.0

Первые два микроспутника с лазерными диодами, «пишущих» послания в небе, отправятся на орбиту в 2022 году сообщил директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев.

«Мы завезем два аппарата на МКС на грузовом корабле "Прогресс", где будет смонтирован контейнер в переходном отсеке, который запустит их, когда корабль будет отстыковываться», — рассказал ТАСС Диваев. По его словам, «эксперимент намечен на 2022 год».

Управляться аппараты будут как часть роя спутников, которые в будущем отправят на орбиту в рамках эксперимента «Созвездие». «На спутниках установлена панель с лазерными диодами, которые фокусируются и создают источник света достаточной мощности, чтобы свет был виден на Земле», — уточнил Диваев.

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В небе можно будет формировать любые послания, в том числе рекламные. «Идея в том, чтобы максимально коммерциализировать возможности космоса в обычных земных запросах», — сказал директор департамента.

Проект будет реализован при сотрудничестве двух компаний — Avant Space и «КосмоЛаб» — которые являются резидентами «Сколково».

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