Глава Минздрава обвинил медиков в неумении общаться с пациентами

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что одной из причин жалоб в российской системе здравоохранения является то, что медработники не умеют общаться с пациентами.

«Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее <...> В том числе это рождает жалобы», — приводит ТАСС слова министра, сказанные им на заседании общего собрания ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

Сегодня в первую очередь внимание уделяется классическим профессиональным навыкам, которые формируют врача, а «мягкие навыки», которые в том числе включают коммуникацию, уходят на второй план, отметил Мурашко.

Министр также добавил, что в стране существует проблема с поиском грамотного руководителя в системе здравоохранения. «Сегодня проблема найти главного врача, проблема найти грамотного руководителя органов исполнительной власти в субъектах РФ. Они [часто] меняются <...> причем некоторые приходящие абсолютно не становятся лучше предыдущего», — добавил он.