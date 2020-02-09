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Глава Минздрава обвинил медиков в неумении общаться с пациентами

Источник:
ТАСС
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Фото: © Полина Разуваева, Sibnet.ru

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что одной из причин жалоб в российской системе здравоохранения является то, что медработники не умеют общаться с пациентами.

«Человек, приходящий в практическое здравоохранение, абсолютно не способен к эмпатии, коммуникации и так далее <...> В том числе это рождает жалобы», — приводит ТАСС слова министра, сказанные им на заседании общего собрания ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений».

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Сегодня в первую очередь внимание уделяется классическим профессиональным навыкам, которые формируют врача, а «мягкие навыки», которые в том числе включают коммуникацию, уходят на второй план, отметил Мурашко.

Министр также добавил, что в стране существует проблема с поиском грамотного руководителя в системе здравоохранения. «Сегодня проблема найти главного врача, проблема найти грамотного руководителя органов исполнительной власти в субъектах РФ. Они [часто] меняются <...> причем некоторые приходящие абсолютно не становятся лучше предыдущего», — добавил он.

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