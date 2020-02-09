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Россия уличила Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене

Источник:
ТАСС
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Фото: Balou46 / CC BY-SA 4.0

Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа», заявило посольство России в Осло.

«Шпицберген — "не исконно норвежская территория", архипелаг получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 г. Наши вопросы носят практический характер (как известно, реальной хозяйственной деятельностью на архипелаге кроме России и Норвегии никто не занимается), их необходимо решать», — приводит ТАСС заявление посольства.

В диппредставительстве отметили, что «правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага».

Норвегия нарушает свои обязательства по этому договору, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа», сказано в заявлении посольства.

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Такая позиция норвежских властей привела к тому, что «российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки». Посольство добавило, что аналогичная ситуация складывается в области добычи минеральных ресурсов.

Сто лет назад лет назад, 9 февраля 1920 года, в Париже Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция и Япония подписали Договор о Шпицбергене (Шпицбергенский трактат).

Документ установил суверенитет над архипелагом за Норвегией и закрепил за ним статус демилитаризованной зоны. Всем государствам, подписавшим договор, было предоставлено право заниматься хозяйственной деятельностью на архипелаге и в его территориальных водах.

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