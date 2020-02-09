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Полиция уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой у Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Одиннадцать человек пострадали и двое погибли в результате столкновения в субботу под Новосибирском двух легковых автомобилей и маршрутки — таковы уточненные данные, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

«В результате аварии от полученных травм на месте погибла пассажирка автомобиля Honda CR-V. Водитель иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время умер. Также в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены пассажирка автомобиля Honda CR-V и две женщины маршрутного автобуса. Позже за медицинской помощью обратились еще восемь пассажиров автомобиля Ford Transit (маршрутка)», — говорится в сообщении.

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По данным полиции, ДТП произошло в 11.20 по местному времени на 1-м км автодороги В-2115 «Новосибирск-Пашино». Водитель Honda CR-V 1958 года рождения на справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Honda CR-V столкнулась с движущимся во встречном направлении автобусом маршрута № 73 Ford Transit под управлением 62-летнего мужчины. «После чего автомобиль Honda CR-V совершает столкновение с автомобилем Nissan Almera под управлением 39-летнего водителя, который двигался в попутном направлении», — сказано в сообщении ГУ МВД.

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