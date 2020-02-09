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Власти Китая дали название смертельному коронавирусу

Источник:
РИА Новости
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Фото: © gov.cn

Китайские власти присвоили новому коронавирусу временное название NCP (пневмония, вызываемая новым типом коронавируса), Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официального международного названия ему пока не дала.

«Принято решение присвоить новому заболеванию временное название "пневмония, вызываемая новым типом коронавируса". Название на английском языке Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP», — приводит РИА Новости сообщение государственного комитета по здравоохранению КНР.

В конце января состоялось заседание чрезвычайного комитета ВОЗ. Вспышка нового коронавируса в Китае был признана чрезвычайной ситуацией международного значения. ВОЗ рекомендовала присвоить новому коронавирусу временное название «острое респираторное заболевание 2019-nCoV», цифры означают год, когда заболевание выявили, а буквы — сокращение от «новый тип коронавируса».

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В первую очередь это было продиктовано тем, чтобы представители общественности не давали свои собственные названия заболеванию, которые были бы связаны с городом Ухань, к примеру, «уханьский коронавирус».

Решение о постоянном официальном названии пока не принято, оно будет определено позже посредством международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Жертвами нового коронавируса в Китае, по последним данным, стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.

Тема: Распространение китайского вируса
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Топ комментариев

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

Lenivec

Каждую секунду в мире рождается 3 ребенка .

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!