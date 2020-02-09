НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Президент Казахстана рассказал о массовых беспорядках в стране

Источник:
Sibnet.ru
288 0
Фото: © МВД Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обстановка в Кордайском районе Жамбылской области, где в ночь на субботу прошли массовые беспорядки, стабилизировалась.

Токаев заявил, что провокаторов, ответственных за эскалацию конфликта, привлекут к ответственности, а «сотрудников госорганов, допустивших трагедию, накажут», не уточнив, сотрудники каких именно структур виновны в произошедшем. Он также поблагодарил соотечественников за ответственную гражданскую позицию.

Причиной беспорядков стал бытовой конфликт, который некоторые провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость, приводит РИА Новости слова министра информации и общественного развития Даурена Абаева.

В Кордайском районе Жамбылской области живут дунгане — китаеязыный народ, исповедующий ислам. Там они составляют более четверти населения.

По данным МВД, в ходе беспорядков на юге страны погибли восемь человек, еще 40 получили ранения. Позже телеканал «Хабар 24» сообщил, что число жертв увеличилось до десяти.

В результате поджогов повреждены более 30 домов. Почти 50 участников столкновений задержаны.

Еще по теме
Спецназ застрелил военного, убившего в Таиланде 20 человек
Василевский совершил «спасение тысячелетия» в матче НХЛ
Первый полет ракетоносца Ту-160М попал на видео
Компания США показала уничтожение российского комплекса
смотреть все
ЧП #Происшествия #Мир #Видеоновости
КАРТИНА ДНЯ
•
Спецназ застрелил военного, убившего в Таиланде 20 человек
•
Президент Казахстана рассказал о массовых беспорядках в стране
•
Власти Китая дали название смертельному коронавирусу
•
Эксперты назвали самые опасные для здоровья предметы
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
Как это работает
•
Уловки стриптизерш, или Как мужчины теряют деньги
•
Мотор молчит: почему зимой не заводится машина
•
«Учу заканчивать страдания»: как лечат розгами
•
Азбука ароматов: как парфюм завершает образ
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Полиция уточнила число пострадавших в ДТП с маршруткой у Новосибирска
Сибирь 09.02.2020 13:44
Журналист из КНР написал о заселении побережья Байкала китайцами
Сибирь 09.02.2020 11:29
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
Сибирь 09.02.2020 06:44
«ПАЗ» с пассажирами протаранил троллейбус в Томске
Сибирь 08.02.2020 17:59
Самое популярное
Ванга напророчила лекарство от коронавируса
5963
Томские туристы оказались в ловушке из-за отмены рейсов
5315
Секс впервые появится в продолжении The Last of Us
4114
Двухлетняя девочка задохнулась в гараже
3505
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Спецназ застрелил военного, убившего в Таиланде 20 человек
•
Президент Казахстана рассказал о массовых беспорядках в стране
•
Власти Китая дали название смертельному коронавирусу
•
Эксперты назвали самые опасные для здоровья предметы
Подробности
•
Свалка и болгарка: история «Безумного Макса» из Сибири
•
Почему снюсы оказались вне закона?
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Новосибирск без майонеза: закрывается 102-летний завод
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Warface дарит крутые пушки в тарифе «Игровой»
•
Игроки Ростелекома получили преимущества в Warface и ArcheAge
•
Адрес и пароль: как попасть в настройки роутера
•
Тариф «Игровой»: как стать киберспортсменом
•
Акция для геймеров: тариф «Игровой» за подключение друга
•
Попробуй новое ТВ: раздача бесплатного Wink продолжается
Мультимедиа
•
Семь крещенский купелей Новосибирска. ИНФОГРАФИКА
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Экзоты, гиганты и милашки на выставке кошек. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
Sibnet.Ru
Топ комментариев

saxat

А я думаю, почему в аптеках масок нет...

Archangel3339

Абсурд! Ладно афирке, но КНР... полный бред!

gena415

а я думаю почему "наше руководство" своим гражданам не помогают, а оказывается .что нуждаются другие...

Lenivec

Каждую секунду в мире рождается 3 ребенка .

pepelmetal

Сланцевый гигант сша объявил о скором банкротстве, и это факт!