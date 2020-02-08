Первоклассникам из бедных семей запретили пить воду в школе

Первоклассникам из школы № 21 в Липецке, родители которых не смогли сдать деньги на нужды класса, запретили пить воду из кулера, купленного на общие средства.

Большинство родителей решили купить для кабинета, где учатся их дети, дополнительное оборудование — кулер и принтер. Однако сдать деньги смогли не все из-за трудной жизненной ситуации, передают «Вести Липецк».



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В результате дети из бедных семей стали жаловаться, что к ним ухудшилось отношение, несмотря на то, что денежные сборы были добровольными. Следственный комитет начал проверку, сообщается на сайте областного следственного управления.

«Речь идет о некорректном поведении классного руководителя по отношению к детям, в том числе из многодетной семьи, из-за чего несколько первоклашек переведены в другие школы», — говорится в сообщении ведомства.

Следователи намерены дать юридическую оценку действиям либо бездействию должностных лиц образовательного учреждения. Классный руководитель на фоне скандала уже написала заявление об увольнении.